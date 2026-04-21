Inter-Como 3-2 Zuliani accusa | Il Como doveva fare 70 gol Acerbi tira giù Douvikas in area di rigore e doveva prendere il rosso perchè…

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter ha battuto il Como per 3-2 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Nonostante un doppio svantaggio, l’Inter è riuscita a rimontare e vincere la partita. Durante l’incontro, sono stati sollevati dubbi su un episodio arbitrale riguardante una presunta trattenuta in area di rigore. Un commento post-partita ha criticato una decisione dell’arbitro, ritenuta penalizzante per il Como.

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter ha sconfitto il Como per 3-2, nonostante il doppio svantaggio. Ora la squadra nerazzurra aspetterà l’altra finalista che uscirà fuori dalla sfida tra Atalanta-Lazio, in programma domani sera a Bergamo (andata 2-2). Nel post partita a “7Gold” il giornalista . L'articolo Inter-Como 3-2, Zuliani accusa: “Il Como doveva fare 70 gol, Acerbi tira giù Douvikas in area di rigore e doveva prendere il rosso perchè.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inter-Como 3-2, Zuliani accusa: “Il Como doveva fare 70 gol, Acerbi tira giù Douvikas in area di rigore e dove prendere il rosso perchè…”Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter ha sconfitto il Como per 3-2, nonostante il... Inter-Como, polemica Acerbi: l’arbitro ignora il fallo su DouvikasSan Siro ospita la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, un confronto che vede le due formazioni misurarsi per il passaggio alla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoPagelle Inter-Como ritorno delle semifinali di Coppa Italia: voti top e flop da Calhanoglu a Martinez e Sucic fino a Nico Paz ... calciomercato.it CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Como. Primo pallone della sfida giocato dagli ospiti.21:02Coppa Italia 2025/2026, Semifinale. Cronaca minuto per minuto di Inter-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com