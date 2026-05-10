Comitato tangenziali | Dal sindaco nessuna udienza
Un comitato che si occupa delle tangenziali ha annunciato di non aver ottenuto un'udienza con il sindaco. Nel frattempo, una petizione popolare sulle tangenziali nord e sud-ovest e sulla nuova cava Spalletti, con 104 firme, è stata depositata e resa pubblica nell’Albo pretorio. La petizione sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.
La petizione popolare sulle tangenziali nord e sud-ovest e sulla nuova cava Spalletti, già depositata e disponibile nell’Albo pretorio, approda al prossimo Consiglio comunale con il peso di 104 firme. Promossa da un gruppo di cittadini, chiede all’amministrazione guidata da Fausto Torelli di aprire un confronto pubblico sulla variante al Piano delle estrazioni, sull’ampliamento del polo estrattivo e sui progetti viabilistici. "Stiamo aspettando che il sindaco conceda un’udienza pubblica per ascoltare le osservazioni dei cittadini sui progetti - scrivono -. Diversamente, ci muoveremo di conseguenza nelle sedi opportune", forse il Tar. La petizione non si presenta come un "no" pregiudiziale alle opere, ma come una richiesta di trasparenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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