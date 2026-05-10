Comitato tangenziali | Dal sindaco nessuna udienza

Un comitato che si occupa delle tangenziali ha annunciato di non aver ottenuto un'udienza con il sindaco. Nel frattempo, una petizione popolare sulle tangenziali nord e sud-ovest e sulla nuova cava Spalletti, con 104 firme, è stata depositata e resa pubblica nell’Albo pretorio. La petizione sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

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