Il sindaco di Aulla ha dichiarato nuovamente il suo netto rifiuto alla costruzione del centro di permanenza per i rifugiati, sottolineando di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali dal Governo in merito. La sua posizione è stata espressa durante un incontro pubblico, in cui ha ribadito la sua opposizione alla realizzazione della struttura nella zona. Nessuna modifica o aggiornamento sulla questione è stata comunicata dalle autorità centrali fino a oggi.

Aulla, 28 aprile 2026 – "Sono contrario al Cpr e lo ribadisco in maniera forte". Così il sindaco di Aulla (Massa Carrara) Roberto Valettini ha replicato ai tanti interventi di maggioranza e opposizione al consiglio comunale straordinario della serata di lunedì per parlare dell'ipotesi di un Cpr nel territorio comunale come prospettato nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in una comunicazione al governatore toscano Eugenio Giani. "Questa sera ho subito un processo popolare condotto con illazioni e diffamazioni che ci sono state da parte di qualcuno dei consiglieri. Detesto le suggestioni e certe cose sono state inascoltabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cpr, il sindaco di Aulla: “Ribadisco il no alla struttura. Nessuna comunicazione dal Governo”

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