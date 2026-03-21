quanto dovrebbe essere la pressione dopo i 60 anni

Dopo i 60 anni, è importante monitorare attentamente la pressione arteriosa, soprattutto perché la minore elasticità dei vasi sanguigni può favorire un aumento dei valori. Uno stile di vita non sempre equilibrato può contribuire a questa variazione, rendendo fondamentale un controllo regolare. La gestione della pressione diventa così un elemento chiave per mantenere la salute cardiovascolare in questa fase della vita.

Una minore elasticità vascolare, combinata con uno stile di vita non sempre corretto, possono incidere sui valori della pressione arteriosa spingendoli lentamente verso l’alto. Una condizione spesso legata anche all’avanzare degli anni e che può favorire una problematica molto ricorrente nota come ipertensione arteriosa. Considerata una sorta di killer silente, perché si muove indisturbata senza produrre sintomi evidenti ma che produce danni importanti all’organismo. Per questo motivo superata la soglia dei 50, e in previsione dei 60 anni, la categoria over deve abbracciare uno stile di vita più sano e regolare. Abolendo tutte le abitudini più dannose, eliminando il fumo e riducendo gli alcolici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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