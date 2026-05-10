La Comacchio Half Marathon si è conclusa con oltre tremila iscritti, un numero record per l’evento organizzato dall’associazione Ravenna Runners Club e patrocinato dal Comune di Comacchio. La corsa ha visto la partecipazione di podisti provenienti da diverse regioni italiane, con vittorie individuali da parte di un atleta e di un’atleta. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, attirando un pubblico numeroso lungo le strade.

Vittoria per Mazzola e Bonci alla Comacchio Half Marathon. Successo e record di presenze per l’evento podistico organizzato dall’associazione Ravenna Runners Club con il patrocinio del Comune di Comacchio, che ha visto una grande partecipazione di podisti, proveniente da più parti d’Italia. Una giornata di sport che ha registrato il tutto esaurito su tutte le distanze previste, mezza maratona 21.097 km, 10 km competitiva e ludico motoria, oltre 3200 iscritti, atleti rappresentanti 19 nazioni. Il programma della giornata è iniziato con il ritiro dei pettorali, per la mezza maratona, la 10 km competitiva e 10 km ludico motoria. La prima simpatica partenza è stata quella della maratonina a sei zampe ‘Dogs&Run’, i partecipanti hanno percorso da via dello Squero, passando per i Trepponti e ritorno sempre alla via dello Squero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comacchio Half Marathon, festa per tremila

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