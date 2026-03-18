Half Marathon è già festa Allenamenti tutti insieme

La Prato Half Marathon si avvicina, con i preparativi ormai a pieno ritmo. La corsa, alla sua 36ª edizione, si terrà domenica 19 aprile alle 9. I partecipanti stanno completando gli allenamenti e si radunano in gruppo in vista della giornata di gara. La manifestazione coinvolge atleti di varie età e livelli, pronti a scendere in strada per la competizione.

La Prato Half Marathon, giunta alla sua 36° edizione, conta i giorni per lo start che sarà dato domenica 19 aprile alle 9.30 da viale Piave. Il comitato organizzatore è in piena attività con l’arrivo delle iscrizioni della 21,097 km che sarà valida anche come campionato toscano assoluto promesse juniores e master di mezza maratona oltre alla presenza di atleti di fama nazionale e internazionale accanto ai tanti podisti toscani e pratesi. Proprio per preparare la manifestazione è iniziato il percorso Aspettando la Maratonina che si svolge tutti i giovedì (anche domani quindi) con ritrovo alle 19 allo stadio di atletica Mauro Ferrari e start dell’allenamento, diviso per tempi, e con la possibilità di camminare con il gruppo walking per arrivare all’appuntamento della maratonina al top. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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