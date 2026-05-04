Comacchio Half Marathon tutto pronto per l' edizione 2026 | il programma completo

L’edizione 2026 della Comacchio Half Marathon si terrà sabato 9 maggio. La corsa si svolgerà nel centro storico della città e sui percorsi delle valli circostanti. La manifestazione coinvolgerà runner e appassionati di sport, che si preparano a partecipare lungo il tracciato predisposto per l’occasione. La giornata sarà dedicata alla competizione e alla partecipazione, con diverse attività previste per i presenti.

L’edizione 2026 della Comacchio Half Marathon è ormai alle porte. Sabato 9 maggio la città si vestirà di sport e partecipazione, con una giornata che vedrà protagonisti runner e appassionati lungo le caratteristiche vie del centro storico di Comacchio e sui sentieri delle affascinanti valli del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026. #Crippa #coelmonchm #Napoli #shorts Notizie correlate Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorsoPrato, 15 aprile 2026 – Tutto pronto per la 36esima Prato Half Marathon–Maratonina di Prato, in programma domenica 19 aprile con partenza alle 9,30... Lago Maggiore Half Marathon, domenica la 18ª edizioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Eventi, Half Marathon, cambia la circolazione a Comacchio. L'ordinanza con le vie interessate dai divieti anche per la sosta; Il minibasket protagonista il prossimo week end a Comacchio con il Memorial Rodolfo Perini. Si parte venerdì 1° Maggio. Il ritorno della Comacchio Half MarathonComacchio, splendida cittadina sui canali di oltre 22mila persone spalmata tra Ferrara e Ravenna, torna a correre. E lo fa ancora più in grande rispetto alla sua ’prima’ uscita dello scorso anno. runnersworld.com Comacchio Half Marathon, grande attesa per la gara, si corre su due distanze: 21 e 10 chilometriParliamo della terza edizione della Comacchio Half Marathon in programma sabato 4 maggio (l’Expo village sarà allestito da venerdì). E a pochi giorni dall’evento, le iscrizioni sono ancora aperte ma ... runnersworld.com PODISMO: conto alla rovescia per la Comacchio Hal Marathon L’edizione 2026 della Comacchio Half Marathon è ormai alle porte. Sabato 9 maggio la città si vestirà di sport e partecipazione, con una giornata che vedrà protagonisti runner e appassionati lung - facebook.com facebook