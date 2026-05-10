L'Inter sta cercando di rinforzare la propria difesa e ha individuato come obiettivo principale un terzino di proprietà dell'Atalanta. Per portare avanti l'operazione, i dirigenti nerazzurri hanno proposto due contropartite. La trattativa è in corso e le parti stanno definendo i dettagli, mentre le parti coinvolte stanno valutando le rispettive posizioni. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il terzino di proprietà dell’Atalanta è uno dei grandi obiettivi di Marotta e Ausilio per la prossima stagione Marotta si è espresso chiaramente prima del match col Parma che ha permesso all’Inter di vincere lo Scudetto numero 21: uno degli obiettivi dei nerazzurri nella prossima estate sarà quello di rafforzare lo zoccolo duro di italiani presente in rosa. Nel mirino della dirigenza ci sono soprattutto alcuno dei migliori giovani della nostra Nazionale, in primis Marco Palestra. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Mettere le mani sul ventunenne sarà molto complicato. Il classe 2005 è esploso sì al Cagliari, ma è di proprietà di quell’Atalanta che sappiamo essere bottega carissima.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo Palestra: l’Inter ci prova con due contropartite

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