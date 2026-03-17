Il Barcellona mostra interesse per Bastoni, il difensore dell’Inter, e potrebbe offrire un giocatore importante come contropartita per ridurre il costo del trasferimento. La società catalana sta valutando di inserire un big nel negoziato per convincere i nerazzurri a cedere il calciatore, che ha trascorso sette stagioni con l’Inter. Se il giocatore chiedesse di trasferirsi, l’Inter potrebbe considerare la proposta.

Un big blaugrana per abbassare di molto il prezzo del difensore nerazzurro Il Barcellona fa sul serio per Bastoni, con l’ Inter che potrebbe spalancare un portone alla cessione qualora il difensore chiedesse di essere lasciato libero di trasferirsi in blaugrana dopo sette anni in nerazzurro. (AnsaFoto) – Calciomercato.it ‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto che l’Inter potrebbe farsi ‘bastare’ 50 milioni più bonus per il cartellino del classe ’99, ma probabilmente la richiesta per il numero 95 – almeno in partenza – sarebbe più alta. Fonti catalane come ‘Sport’ parlano di 70 milioni di euro, nonché di una certa fiducia da parte di Laporta e soci sul fatto di poter arrivare a un accordo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosi

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