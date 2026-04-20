Inter-Barcellona non solo Fort per Bastoni | spuntano altre due contropartite

L'Inter e il Barcellona sono al centro di trattative di mercato per il trasferimento di un difensore nerazzurro. Oltre al nome di Bastoni, sono circolate voci riguardo a possibili contropartite che i blaugrana potrebbero mettere sul tavolo. Il Chelsea aveva manifestato interesse, ma al momento il club catalano sembra essere l’unica alternativa reale considerata dal calciatore nel caso si concretizzasse un addio all’Inter.

I blaugrana si preparano all’assalto del difensore nerazzurro Ha provato a inserirsi il Chelsea, ma il Barcellona resta l’unica opzione che Bastoni prende in considerazione qualora dovesse consumarsi davvero il divorzio con l’Inter. La tentazione blaugrana è troppo forte anche per un giocatore come lui realmente attaccato al proprio club. Probabilmente il classe ’99 considera questo il momento giusto per tagliare il cordone ombelicale che lo lega ai nerazzurri, con cui ha ancora altri due anni di contratto. (Grok) – Calciomercato.it In Spagna mantengono grande ottimismo e parlano di accordo già raggiunto tra Laporta e il numero 95 della squadra di Chivu.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Barcellona, non solo Fort per Bastoni: spuntano altre due contropartite Il nuovo difensore del Barcellona completerà la formazione ideale di Flick. Notizie correlate Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing. E spuntano due contropartite a sorpresadi Alberto PetrosilliBastoni Barcellona, continuano i dialoghi tra le parti: i catalani propongono due contropartite diverse da Fort. Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosiUn big blaugrana per abbassare di molto il prezzo del difensore nerazzurro Il Barcellona fa sul serio per Bastoni, con l’Inter che potrebbe... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Barcellona si infuria con la Uefa per gli episodi arbitrali a sfavore e tira in ballo anche l'Inter: cosa è successo; Bini: Inter, non serve una rivoluzione. Bastoni al Barcellona? Solo se conviene a tutti; I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; Carnevali avvisa l'Inter: Parlo di Muharemovic con Marotta ma non solo. Non solo Bastoni: anche Palestra piace al Barcellona. E in Spagna riprendono le parole di Gasperini...Secondo la stampa spagnola l'esterno, attialmente in prestito al Cagliari, sarebbe finito nel mirino dei blaugrana. Intanto il difenore dell'Inter aspetta solo una chiamata ... corrieredellosport.it Inter, indiscrezione dalla Spagna: Bastoni ha preso la sua decisione! I dettagliIl futuro di Bastoni è ancora tutto da scrivere: il difensore dell'Inter ha già preso la sua decisione in vista del mercato estivo. spaziointer.it Moretto: “Bastoni, contatti Inter-Barcellona. Una o 2 contropartite: c’è il nome” - facebook.com facebook Moretto: “Bastoni, contatti Inter-Barcellona. Una o 2 contropartite: c’è il nome” x.com