In un articolo recentemente pubblicato, si discute delle conseguenze della Brexit e della necessità di rafforzare l'Unione europea. Viene analizzato il crollo del partito laburista e le dichiarazioni del presidente della Repubblica sulla fiducia nel futuro derivante dall'adesione al progetto comunitario. La narrazione si concentra sulle dinamiche politiche e sulle posizioni ufficiali emerse in questi ambiti.

Il «Corriere» ribalta la frittata sul tracollo laburista, Sergio Mattarella prova a convincerci che aderire al «progetto comunitario» ci abbia portato «fiducia nel futuro». Quando questa Unione, ormai, si regge solo sui ricatti. Confondere il sintomo con l’origine della malattia. È successo al Corriere della Sera, dove Paolo Lepri, ieri, si è sforzato di elaborare il malessere per la batosta elettorale rimediata da Keir Starmer nel Regno Unito, ricorrendo a una «ipotesi suggestiva»: «E se . fosse proprio la Brexit ad essere la causa dei mali .?». Quello di dieci anni fa, dunque, sarebbe stato il primo «strappo», che ha legittimato una serie...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Colpa della Brexit, serve più Ue». L’eurofesta alla faccia della realtà

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