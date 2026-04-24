Negli ultimi dieci anni, in Europa e oltre, si è rafforzata una tendenza politica di destra sovranista, con eventi come la Brexit e la caduta di leader come Orbán. Durante questo decennio, sono state adottate politiche e decisioni che hanno segnato lo scenario politico, anche se negli ultimi tempi alcune di queste forze sembrano perdere terreno o incontrare ostacoli concreti. La fase attuale mostra un cambiamento rispetto alle spinte iniziali.

Negli ultimi dieci anni l’Occidente ha assistito a una grande ondata populista di destra, che ora, però, nel momento in cui non contano solo le parole ma anche la sostanza, sembra essersi infranta. Era il 2016, quando il referendum sulla Brexit e la prima elezione di Donald Trump alla Casa Bianca fecero emergere un fenomeno che covava da anni sotto la superficie delle democrazie liberali. Due vittorie fondate su parole d’ordine semplici: sovranità, identità, sicurezza. Un messaggio diretto contro le élite politiche, economiche e culturali, accusate di aver tradito il «popolo» attraverso la globalizzazione e l’integrazione sovranazionale. ...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla Brexit alla caduta di Orbán: i 10 anni della destra sovranista

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