Cologna Veneta inquinata dal cloruro di vinile Legambiente sollecita il sindaco

A Cologna Veneta si registra una presenza significativa di cloruro di vinile nella falda acquifera. Legambiente ha inviato un sollecito al sindaco del paese, richiedendo interventi per affrontare la situazione. La questione riguarda le concentrazioni di inquinante riscontrate nel sottosuolo e nelle acque sotterranee della zona. La situazione è al centro di attenzione da parte delle autorità e delle associazioni ambientaliste.

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