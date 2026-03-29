Emergenza clima ed energia | Legambiente Calabria sollecita un cambio di passo

Legambiente Calabria ha chiesto un cambio di passo per affrontare le attuali criticità legate all’emergenza clima e energia. La regione si trova a dover gestire contemporaneamente l’aumento dei costi energetici e l’intensificarsi degli effetti della crisi climatica. La richiesta è stata avanzata in concomitanza con le problematiche legate ai rincari energetici e alle conseguenze di eventi climatici estremi.

"La Calabria si trova oggi a fare i conti con una doppia emergenza: da un lato l’aumento del costo dell’energia, dall’altro l’intensificarsi della crisi climatica. Due fenomeni strettamente collegati che stanno mettendo sotto pressione territori, famiglie e imprese". A lanciare l’allarme è la presidente Legambiente Calabria Anna Parretta che chiede alla Regione un’accelerazione decisa sul Piano Regionale Energia e Clima (Priec), ritenuto uno strumento fondamentale per affrontare le sfide dei prossimi anni. La posizione geografica della Calabria, al centro del Mediterraneo, una delle aree del pianeta che si riscaldano più velocemente, contribuisce ad accentuare gli effetti della crisi climatica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Emergenza clima ed energia: Legambiente Calabria sollecita un cambio di passo Articoli correlati Maltempo Calabria, esondazioni ed evacuazioni: chiesto lo stato di emergenza nazionaleRoberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale a causa delle pesanti conseguenze dell’ondata di... Leggi anche: “Energia In Comune”: Bergamo presenta lo “Sportello energia e clima” per la neutralità climatica Altri aggiornamenti su Legambiente Calabria Temi più discussi: Emergenza clima ed energia: Legambiente Calabria sollecita un cambio di passo; Legambiente, Atlante dell’Acqua 2026: l’emergenza nascosta che unisce clima, digitale e territori; Caro bollette e crisi climatica, l’allarme di Legambiente: Calabria fragile, serve un Piano Energia; Emergenza forestali in provincia di Cosenza: sindacati denunciano il silenzio della Regione. Caro bollette e crisi climatica, Legambiente Calabria: La Regione acceleri su Piano Energia e Clima In arrivoDal 2010 fino alla scorsa settimana, Legambiente, attraverso l’Osservatorio Città Clima, ha censito in Calabria 133 eventi meteo estremi che hanno causato danni ... catanzaroinforma.it Legambiente, la Regione acceleri sul Piano energia e climaÈ essenziale che la Regione Calabria completi il nuovo Piano regionale energia e clima (Priec), coordinato dal dipartimento unità per l'Efficienza energetica dell'Enea, per definire strategie al 2030 ... ansa.it Il monito di Legambiente: "la Regione Calabria completi il nuovo Piano regionale energia e clima" - facebook.com facebook Legambiente: «In Calabria oltre la metà dell’acqua si perde lungo la rete» x.com