Recentemente sono iniziati i lavori per estendere la rete idrica tra i Comuni di Cologna Veneta e Roveredo di Guà, intervento volto a migliorare l’approvvigionamento in un’area dove ancora molti hanno accesso a fonti di acqua non completamente pubbliche. Questa operazione riguarda un tratto di territorio classificato come “zona rossa” a causa della presenza di Pfas, sostanze contaminanti nell’acqua.

Al via l’estensione della rete acquedottistica, Mantovanelli: «Assicurare acqua di qualità alle utenze servite è il primo compito di un gestore idrico» È partito negli scorsi giorni l’intervento di estensione della rete acquedottistica tra i Comuni di Cologna Veneta e Roveredo di Guà, un’opera destinata a incidere in modo significativo sulla qualità del servizio idrico in un’area ancora non completamente servita dall’acquedotto pubblico e interessata dalla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti Pfas (acronimo di Per- and polyfluoroalkyl Substances). Il progetto, promosso da Acque Veronesi, prevede la posa di circa tre chilometri di nuove condotte che permetteranno di portare acqua potabile controllata in una zona oggi rifornita prevalentemente tramite pozzi privati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Acqua sicura in "zona rossa" Pfas: al via i lavori tra Cologna Veneta e Roveredo di Guà

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