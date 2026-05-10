Colle | obiettivo riqualificazione Riaperta via Dietro le Mura Investimento da 100mila euro

Nella giornata di ieri è stata riaperta Via Dietro le Mura, dopo interventi di manutenzione. L'apertura fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione urbana che interessa una delle zone centrali del centro storico. Sono stati investiti circa 100mila euro per lavori di sistemazione e miglioramento dell’area. La riapertura rappresenta il primo passo di un piano volto a valorizzare ulteriormente l’area.

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Con la riapertura di Via Dietro le Mura, interessata dagli interventi di manutenzione, avvenuta nella giornata di ieri, prende forma il primo tassello di un più ampio progetto di riqualificazione urbana destinato a interessare una delle aree più significative del centro storico. Un intervento dal valore complessivo di circa 100mila euro. L’opera ha previsto il rifacimento della pavimentazione attraverso la posa del travertino, seguendo un disegno studiato per richiamare l’impianto originario della strada. Una scelta che non guarda soltanto all’estetica, ma che prova a ristabilire un dialogo coerente con l’identità architettonica di Colle Alta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: obiettivo riqualificazione. Riaperta via Dietro le Mura. Investimento da 100mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riqualificazione al Cimitero urbano. Investimento da 330 mila euroSono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani”: investimento da 560mila euroArezzo, 19 marzo 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani” a Terranuova...