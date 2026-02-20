riqualificazione al cimitero urbano investimento da 330 mila euro

Il Comune ha avviato i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano, causando un intervento da 330 mila euro. La ditta Crcs di Rimini sta lavorando sull’ala sinistra, vicino all’ingresso principale, nel quadrante C. I lavori riguardano principalmente i sepolcri coperti e le strutture adiacenti. L’obiettivo è rendere il luogo più sicuro, decoroso e accessibile per i visitatori. Le operazioni si concentrano sulla riparazione e il miglioramento delle aree interessate, con l’intento di valorizzare uno dei principali cimiteri cittadini.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. "Il cantiere affidato alla ditta Crcs di Rimini – informano dal Comune – riguarda l’ala sinistra della struttura, rispetto all’ingresso principale (i quadrante C) e interessa in particolare i sepolcri coperti e le strutture collegate, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro e accessibilità. L’intervento si è reso necessario dopo anni di carenze manutentive". "Il cimitero urbano è un luogo che merita rispetto e cura, perché riguarda la memoria e gli affetti di tante famiglie fanesi – dichiara il sindaco Luca Serfilippi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero CivicoLa giunta comunale ha approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico, volto al ripristino e alla riqualificazione di parti importanti del complesso.

Cimitero Urbano Fano, al via la riqualificazione del quadrante C: investimento da 330mila euro

