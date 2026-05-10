Collari con feromoni e fototrappole intelligenti così la Liguria sperimenta un nuovo sistema per proteggere il bestiame dai lupi

In Liguria, gli allevatori stanno adottando un nuovo sistema di protezione contro i lupi, che combina l’uso di collari con feromoni, fototrappole intelligenti e segnali acustico-luminosi. Questa strategia mira a difendere il bestiame attraverso tecnologie avanzate e metodi multipli, offrendo strumenti pratici per ridurre i rischi di attacchi. La sperimentazione si inserisce in un’area dove la presenza di predatori sta crescendo e richiede soluzioni efficaci.

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Feromoni, fototrappole intelligenti, segnali acustico-luminosi: un approccio multiplo a servizio degli allevatori per difendersi dai lupi. È Dilupoli, il primo progetto in Italia – ed è anche una novità nel panorama estero – capace di mettere insieme tre diverse metodologie per dare vita a due sistemi dissuasivi per il lupo. Il tutto integrando competenze sviluppate in Svizzera, Italia e Olanda. Il nome riunisce le parole “lupo” e “ Liguria ” per sottolineare l’importanza della regione, banco di prova del progetto. Coinvolge inoltre tre aziende: l’azienda agricola Donati Maura di Imperia, l’azienda agricola Patrizia Federigi di Genova e l’azienda agricola Chinela di Sonia Zappettini di La Spezia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Collari con feromoni e fototrappole intelligenti, così la Liguria sperimenta un nuovo sistema per proteggere il bestiame dai lupi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lupi nel Parco di San Rossore, nuovi collari gps e fotocamere con intelligenza artificialePisa, 3 marzo 2026 - Proseguono gli investimenti del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli per il monitoraggio dei lupi: sono stati applicati... Ombrone e biodiversità. Il monitoraggio dei mammiferi: lupi e gatti selvatici ‘catturati’ con le fototrappoleGrosseto, 8 marzo 2026 – Sono oltre 3mila e 200 i rilevamenti di fauna selvatica registrati attraverso le fototrappole installate lungo il fiume...