Ombrone e biodiversità Il monitoraggio dei mammiferi | lupi e gatti selvatici ‘catturati’ con le fototrappole

Sono stati effettuati più di 3.200 rilevamenti di fauna selvatica nell’ambito del monitoraggio dell’Ombrone, focalizzato sulla biodiversità e sui mammiferi come i lupi e i gatti selvatici. Le fototrappole sono state utilizzate per catturare immagini di questi animali e raccogliere dati sulla loro presenza nella zona. Il progetto coinvolge diverse aree del bacino e si concentra sull’osservazione diretta della fauna locale.

Grosseto, 8 marzo 2026 – Sono oltre 3mila e 200 i rilevamenti di fauna selvatica registrati attraverso le fototrappole installate lungo il fiume Ombrone, nei primi sei mesi del progetto di monitoraggio dei meso-grandi mammiferi, avviato nel luglio 2025 dal Parco della Maremma con il progetto Pnrr e poi proseguito in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e Cnr-Iret. Si tratta dei risultati preliminari di uno studio che ha l’obiettivo di colmare alcune lacune conoscitive su un’area fino ad oggi poco indagata, che si estende dalla foce del fiume Ombrone fino alla Steccaia, e che comprende sia postazioni all’interno dell’area protetta che all’esterno, nella zona interessata dal progetto di espansione del Parco della Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lupi, il piano della Regione: "Prima i droni e le fototrappole, poi via a catture e abbattimenti"Ancona, 26 gennaio 2026 – Venerdì mattina erano in via Monte Dago, due lupi adulti che guardavano il panorama da un campo attiguo alla strada.

Branco vicino alle abitazioni: attivo il monitoraggio dei lupi a Rocca San GiovanniDopo il caso del branco di lupi ripreso vicino a una abitazione, il Comune di Rocca San Giovanni si è attivato con tecnici ed esperti.

