lupi nel parco di san rossore nuovi collari gps e fotocamere con intelligenza artificiale

Pisa, 3 marzo 2026 - Proseguono gli investimenti del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli per il monitoraggio dei lupi: sono stati applicati 2 nuovi collari gps e sono in arrivo fotocamere potenziate con intelligenza artificiale. L’attività viene svolta in collaborazione con il team del professore Marco Apollonio dell’Università di Sassari, guidato sul campo dall’esperto Marco Del Frate. Nella Tenuta di San Rossore i lupi sono una presenza stabile da anni. Una famiglia ha contribuito al riequilibrio della biodiversità dell’area protetta: gli animali si cibano di daini e cinghiali, ungulati che in passato erano in sovrannumero e che avevano determinato una riduzione della ricrescita della vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

