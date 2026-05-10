Un giocatore si è ritirato dopo aver vinto 18 trofei, tra cui un ultimo scudetto conquistato a Perugia. Durante la stagione, si è distinto come il punto di riferimento più importante per la squadra. Nei playoff, i Block Devils hanno mantenuto una serie di vittorie consecutive, senza perdere una singola partita. La squadra ha dimostrato solidità e costanza nel corso delle fasi decisive del campionato.

? Punti chiave Chi è stato il giocatore più determinante per il titolo?. Come hanno fatto i Block Devils a non perdere mai nei playoff?. Perché Colaci ha scelto proprio questo momento per smettere?. Quale vuoto dovrà colmare la squadra dopo il ritiro del recordman?.? In Breve Wassim risulta il giocatore più determinante durante l'intero percorso dei playoff.. I Block Devils chiudono i playoff senza alcuna sconfitta dopo 25 anni.. Colaci vanta sei scudetti totali nella storia della Sir Susa Scai.. La vittoria avviene in città umbra dopo una finale intensa nei set.. Massimo Colaci chiude la sua carriera sportiva a Perugia con il sesto scudetto conquistato e un record di diciotto trofei vinti con la Sir Susa Scai dopo una finale vissuta con estrema intensità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colaci si ritira tra i trionfi: 18 trofei e l’ultimo scudetto a Perugia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ufficiale l’apertura del museo del basket. Ci saranno anche i palloni dei trionfi agli Europei del 1983 e 1999. Mubit: trofei, cimeli e storie dal 18 aprileStretta di mano tra il sindaco Matteo Lepore e il presidente della federbasket Giovanni Petrucci.

Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurriFa tappa al Circolo tennis di Brindisi il Trophy Tour 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) per celebrare i titoli mondiali...