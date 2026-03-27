Al Circolo Tennis di Brindisi si svolge il Trophy Tour 2026 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che presenta i trofei vinti lo scorso anno dalla nazionale maschile. L'evento espone i trofei delle vittorie ottenute nelle competizioni di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, con l’obiettivo di valorizzare i successi sportivi della penisola. La mostra rimarrà aperta ai visitatori fino a una data da definire.

Fa tappa al Circolo tennis di Brindisi il Trophy Tour 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) per celebrare i titoli mondiali conquistati lo scorso anno sia dalla squadra maschile che da quella femminile del tennis italiano. Sono esposti in grande mostra i due trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, e su quest’ultima per ben 4 edizioni è stato inciso il nome della brindisina Flavia Pennetta. Le coppe saranno esposte anche nella giornata di oggi prima di proseguire il tour nei circoli italiani della federazione. Ieri la mostra è stata inaugurata da una conferenza stampa moderata dal giornalista Antonio Celeste, seguita dal taglio del nastro alla presenza di numerose autorità, dei giovani atleti della Top School del circolo di Brindisi, del campione paralimpico Piero Suma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurri

Articoli correlati

Sanita’: Policlinico Gemelli di Roma ospita trofei tennis Davis cup e Billie Jean King cupPer un periodo di tre giorni, precisamente da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio 2026, il Policlinico Universitario A.

Coppa Davis e Billie Jean King Cup: trofei in esposizione tra Piazza del Plebiscito e Palazzo RealeTempo di lettura: 2 minuti Esposti a Napoli i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistati...

Approfondimenti e contenuti su Coppa Davis

Temi più discussi: Trophy Tour, Davis e BJK tornano in Puglia; Billie Jean King Cup e Coppa Davis in mostra a Verona: le ospiteranno Scaligero e Atv ad aprile; Lamezia, le Coppe Davis e Billie Jean King in mostra al Chiostro il 3 e 4 aprile; Presentazione Trophy Tour 2026 per esposizione Coppa Davis e Billie Jean King Cup - sala Mandela - Comune di Matera.

Matera accoglie il Trophy Tour 2026: in mostra Coppa Davis e Billie Jean King CupMatera accoglie i più prestigiosi trofei del tennis mondiale a squadre. Dal primo al 3 aprile gli spazi di Palazzo Malvinni Malvezzi ospitano l'iniziativa Trophy Tour 2026, promossa dal Circolo Tenn ... ansa.it

Lamezia, le Coppe Davis e Billie Jean King in mostra al Chiostro il 3 e 4 aprileLamezia Terme - 'La storia del Tennis mondiale arriva nel cuore di Lamezia Terme. La SSD Riccardo Viola Tennis & Sports è orgogliosa di annunciare che venerdì 3 e sabato 4 aprile la città ospiterà il ... lametino.it

BrindisiTime. . LA COPPA DAVIS E LA BILLIE JEAN KING CUP A BRINDISI - facebook.com facebook

Matera accoglie il "Trophy Tour 2026": in mostra Coppa Davis e Billie Jean King Cup #ANSA x.com