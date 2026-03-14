Ufficiale l’apertura del museo del basket Ci saranno anche i palloni dei trionfi agli Europei del 1983 e 1999 Mubit | trofei cimeli e storie dal 18 aprile

È stato annunciato ufficialmente l’apertura del museo del basket, che sarà ospitato nel PalaDozza. Tra i pezzi esposti ci saranno i palloni usati negli Europei del 1983 e del 1999, i trofei e altri cimeli legati alla storia della disciplina. Ieri si è svolto un incontro tra il sindaco e il presidente della federbasket, durante il quale è stata comunicata anche la data di inaugurazione, prevista per il 18 aprile.

Stretta di mano tra il sindaco Matteo Lepore e il presidente della federbasket Giovanni Petrucci. Ieri un incontro a suo modo storico: perché il museo del basket (Mubit), oltre che una casa particolarmente ospital e suggestiva – il PalaDozza – ora ha pure una data di inaugurazione. Il Mubit, il cui ingresso è da Piazza Azzarita (angolo via Calori), sarà aperto ufficialmente dal 18 aprile. Subito una mostra, " Italbasket, oltre 100 anni di un azzurro infinito". Una rassegna che ripercorre i grandi trionfi e sfide della Nazionale (un po’ datati, a livello di prima squadra, per i maschi) dal 1921, quando venne fondata la federazione italiana pallacanestro, ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ufficiale l’apertura del museo del basket. Ci saranno anche i palloni dei trionfi agli Europei del 1983 e 1999. Mubit: trofei, cimeli e storie dal 18 aprile Articoli correlati Apertura straordinaria per il Museo del Fronte, in mostra cimeli e scatti della battaglia del RubiconeDomenica 18 gennaio il Museo del Fronte di Roncofreddo apre al pubblico, dalle 15 alle 18, con il suo allestimento dedicato alla raccolta Savini, una... Il Museo del basket. Petrucci incontra Lepore: "Inaugurazione ad aprile"Da Roma a Bologna, in treno, con l’obiettivo di incontrare il sindaco Matteo Lepore e capire la situazione del Mubit, il museo del basket italiano. Una selezione di notizie su Ufficiale l'apertura del museo del... Discussioni sull' argomento Beni strumentali - Nuova Sabatini; Einstein Telescope, la presidente Todde a Berlino per la presentazione ufficiale dell’accordo tra Sardegna e Sassonia: Sempre più uniti nel perseguire l’obiettivo comune a ospitare il progetto, nel segno della cooperazione europea; Il notariato passa dall’inchiostro al cloud: una mostra al Parlamento europeo spiega come; Traguardo climatico per il 2040: via libera definitivo del Consiglio. Il disegno di legge avrebbe permesso a Varsavia di accedere ai fondi europei del programma Security Action for Europe (Safe). Il premier Tusk prepara un piano B per aggirare il veto del presidente, vicino all'opposizione #EuropeNews https://l.euronews.c - facebook.com facebook L’assistenza agli alleati del #Golfo, a quelli europei ed a quelli della #NATO sarà al centro del confronto al Quirinale, così come le questioni sull’innalzamento dei livelli di sicurezza interna. x.com