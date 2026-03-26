Durante i quarti di finale del Miami Open, Coco Gauff ha rivelato di aver provato disagio a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno accompagnata durante la partita. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni o sulle cause di questo turbamento, ma la giocatrice ha condiviso la propria esperienza senza entrare in ulteriori spiegazioni. La vittoria è arrivata comunque con un risultato che le assicura l’accesso alle semifinali.

"> Coco Gauff trionfa ai quarti di finale del Miami Open. Coco Gauff ha prevalso su Belinda Bencic con un punteggio di 6-3, 1-6, 6-3, guadagnandosi un posto nelle semifinali del Miami Open. La giovane tennista americana ha dimostrato grande resilienza durante un match che ha avuto momenti di alta tensione, specialmente nel secondo set e nei frangenti cruciali del terzo. Gauff ha iniziato il match con il piede giusto, ma ha subito una battuta d’arresto nel secondo set, dove sembrava aver perso il ritmo. La sua capacità di riprendersi, specialmente dopo essere rimasta indietro in un momento critico del terzo set, ha messo in luce il suo spirito combattivo e determinato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff svela cosa l’ha turbata nella vittoria ai quarti di finale di Miami Open.

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