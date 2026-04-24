Droga tra il supermercato MD e le stazioni | come funzionava il giro da 120 mila euro scoperto a Calolziocorte

La Polizia di Stato di Lecco ha eseguito il 23 aprile un'ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone provenienti da Gambia e Nigeria, ritenute coinvolte in un giro di droga che si estendeva tra un supermercato e alcune stazioni. L'indagine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a un'operazione volta a contrastare il traffico illecito. I dettagli sull’attività sono stati resi noti attraverso comunicati ufficiali delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato di Lecco ha eseguito, nella mattinata del 23 aprile, un'ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone, tutte originarie di Gambia e Nigeria, accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata Black River, è il risultato di circa un anno di indagini.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il bel gesto dell'azienda, dona 120 mila euro al Comune: nuovi mezzi per la Protezione civileSabato mattina (7 marzo) il sindaco Enzo Lattuca ha ringraziato la ditta Elfi Spa per la significativa donazione effettuata a sostegno della comunità... Leggi anche: Solidarietà al supermercato, Conad raccoglie 242 mila euro per il Santobono di Napoli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Droga venduta tra gli scaffali del supermercato, arrestato ventunenne; VIDEO | Rapinano incasso del supermercato, arrestati a Catania; Aveva la droga nelle mutande. Preso nel parcheggio del market; Prima il furto al supermercato, poi la lite tra ubriachi: subito al lavoro la Volante Dante di Trento. Spacciavano droga nei parchetti, nei parcheggi dei super e nelle stazioni: arrestati cinque pusherOperazione Black River a Calolziocorte, nei guai sono finiti cinque uomini originari del Gambia e della Nigeria tra i 30 e i 40 anni ... ilgiorno.it Droga venduta tra gli scaffali del supermercato, arrestato ventunenneDue arresti sono avvenuti durante i controlli della polizia di stato per il contrasto delle sostanze stupefacenti. Il primo è avvenuto in zona Rifredi: un 21enne, di origine marocchina, è stato seguit ... firenzetoday.it Catania, proseguiva l’attività di spaccio mentre era i domiciliari: arrestato 66enne #Cronaca #arresto #Catania #domiciliari #droga #spaccio #stupefacenti - facebook.com facebook Traffico di droga nel Nord-ovest, eseguite 21 misure cautelari. Operazione 'Back-door' dei carabinieri di Novara #ANSA x.com