Milano l’alert in hotel tradisce il latitante | in camera aveva mezzo chilo di meow meow

A Milano, un sistema automatico chiamato “alert alloggiati” ha segnalato la presenza di un uomo in un hotel. L'operazione ha portato al ritrovamento di circa mezzo chilo di sostanza stupefacente nel suo appartamento. La notifica ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire e verificare la posizione del ricercato, che risultava essere latitante. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

A tradirlo è stato “l'alert alloggiati”, il sistema automatico che segnala alle forze dell'ordine la presenza, in una struttura ricettiva, delle persone ricercate per qualche reato. Nel suo caso, per un ordine di cattura: deve infatti scontare quasi 4 anni e mezzo di reclusione per spaccio di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si registra in hotel ma scatta l'Alert alloggiati, latitante arrestato dalla polizia Perugia, il pacco dal corriere nasconde mezzo chilo di hashish: arrestato 21enne, in casa aveva altra drogaUn arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Perugia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Allarme jet fuel, Ita Airways impiegherà l’AI per risparmiare carburante; Culla vuota per la Terra: l’alert Guardian sulla fertilità; Polizia di Stato arresta un pericoloso latitante internazionale: arrestato a Milano Marittima un cittadino montenegrino ricercato per appartenenza a un’organizzazione criminale trasnazionale - Questura di Ravenna | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Arrestato criminale montenegrino. Tutti pronti per Orticola La Royal Ascot di Milano. E le sciure già confezionano cappelli per la preview x.com +++ Incidente nel cambio di carreggiata sulla A7, un ferito: traffico bloccato verso Milano - facebook.com facebook