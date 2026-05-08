Cobolli-Atmane ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Flavio Cobolli è atteso al debutto nel torneo di Roma il 9 maggio, quando inizierà la sua partita nel pomeriggio sulla BNP Paribas Arena. L’incontro fa parte degli Internazionali d’Italia 2026, un evento di livello Masters 1000 nel circuito ATP. L’appuntamento con il grande pubblico si svolge nel contesto del torneo che si tiene sui campi del Foro Italico, uno dei più importanti del calendario tennistico.

Flavio Cobolli deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il campo centrale del Foro Italico e comincerà sulla BNP Paribas Arena nel pomeriggio di sabato 9 maggio il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Il padrone di casa romano, promosso direttamente al secondo turno con un bye, sfiderà il francese Terence Atmane (n.51 del mondo) nel ruolo di favorito per conquistare un posto ai sedicesimi di finale. Reduce dalla finale a Monaco di Baviera e dai quarti a Madrid, il numero 3 d’Italia (accreditato della decima testa di serie) sogna di vivere un torneo da protagonista anche a Roma per avvicinarsi ulteriormente alla top10 del ranking mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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