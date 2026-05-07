Cadenasso-Tirante oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi debutta nel tabellone principale del torneo ATP Roma 2026 l’atleta italiano, che partecipa per la prima volta a questa competizione di rilievo. L’evento si svolge sulla terra battuta e l’orario della partita di debutto è stato comunicato, con la trasmissione prevista in diretta televisiva e in streaming. La sfida rappresenta un momento importante per il giocatore, che affronta la prima partita del torneo.

È il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell’incontro valevole per il primo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia Gianluca Cadenasso, ammesso in tabellone grazie ad una wild card, affronta l’argentino Thiago Augustin Tirante. Il match sarà il quarto sulla Supertennis Arena a partire dalle 11:00. L’azzurro arriva a Roma in piena fiducia dopo aver raggiunto la semifinale nel Challenger di Cagliari, torneo in cui si è inchinato solamente al futuro vincitore Matteo Arnaldi. Il ventiduenne italiano occupa al momento la posizione numero 196 del ranking ATP, ma spera di riuscire a guadagnare terreno in un tempo relativamente breve.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Cadenasso-Arnaldi oggi in tv, Challenger Cagliari 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 2 maggio, sarà derby nelle semifinale del Challenger 175 di Cagliari. Arnaldi-Munar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Cadenasso, da Genova al debutto di Roma; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it La rincorsa di Cadenasso: in sei mesi da oltre n.500 agli Internazionali di RomaIl tennista ligure in semifinale a Cagliari ha ricevuto la notizia che con l'ingresso di Berrettini per classifica nel main draw lui avrà la wild card ... msn.com Sorteo del M1000 de Roma: Etcheverry y Cerundolo Bye JM Cerundolo v Q -R2: Fokina Navone v Shapovalov -R2: FA Aliassime Burruchaga v Bellucci -R2: Etcheverry Tirante v Cadenasso -R2: Norrie Ugo Carabelli v Shevchenko -R2: Khachanov Báez v Bro x.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli azzurri: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz - facebook.com facebook