cna colline forlivesi e le aree interne

Martedì a Forlimpopoli, presso Casa Artusi, si terrà l’assemblea annuale di Cna Colline forlivesi. L’evento si concentrerà sul futuro delle aree interne e sulle nuove normative che riguardano le imprese locali. La riunione coinvolgerà rappresentanti del settore e sarà un momento di confronto su temi legati allo sviluppo e alle sfide legislative che interessano il territorio.

Il futuro delle aree interne e le nuove sfide normative per le imprese saranno al centro dell’assemblea annuale di Cna Colline forlivesi, in programma martedì a Forlimpopoli, a Casa Artusi. L’incontro, dal titolo ‘Impresa e territorio: evoluzioni normative per aree interne, prospettive e nuovi modelli economici’, inizierà alle 19.15 e rappresenterà un’importante occasione di confronto per tutti gli associati della provincia. Sotto i riflettori due novità legislative rilevanti: i nuovi criteri della Legge Montagna (1312025), che rischiano di penalizzare i comuni appenninici a causa di parametri altimetrici restrittivi, e la Variante Pai Po, fondamentale per la sicurezza idraulica dopo le alluvioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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