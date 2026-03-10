Guerra in Iran ipotesi di aumenti per bollette alimentari e carburanti Cna | Effetti negativi modello Covid

Un nuovo conflitto tra USA, Israele e Iran nel Golfo Persico sta avendo ripercussioni economiche che si estendono in tutto il Medio Oriente. Le tensioni hanno già portato a possibili aumenti per bollette, cibo e carburanti, con effetti che ricordano quelli vissuti durante la pandemia del 2020. La Cna segnala che le ripercussioni potrebbero essere significative e di lunga durata.

Per le imprese i potenziali rischi sono tanti in particolare meno esportazione e difficoltà nel reperire liquidità a prezzi abbordabili dalle banche. Gli scenari e le richieste di interventi dalla Regione “Il nuovo conflitto scoppiato tra USA, Israele e Iran nel Golfo Persico e rapidamente allargatosi a tutto il Medio Oriente sta già producendo conseguenze economiche su larga scala, potenzialmente equiparabili a quelle causate nel 2020 dalla pandemia da Covid.” La denuncia allarmante arriva direttamente dal presidente di CNA Umbria, Michele Carloni, che prospetta un rischio elevato per il Paese, le famiglie e il sistema Paese. Secondo CNA,... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Effetto Iran su carburanti e bollette, aumenti fino a 1.000 euro a famigliaGli effetti farfalla della guerra in Iran colpiscono soprattutto i mercati asiatici e l'Europa.

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

Approfondimenti e contenuti su Guerra in Iran ipotesi di aumenti per...

Temi più discussi: E ora cosa può succedere in Iran? I quattro scenari del conflitto; Dalla guerra in Iran non si torna indietro, 5 possibili scenari dal cambio di regime a Israele e Usa nel caos; Guerra in Iran, un conflitto che gli Stati del Golfo volevano evitare; Guerra Iran, dagli Usa accuse contro l'intelligence russa.

Guerra Iran, perché gli Usa non attaccano l’Isola di Kharg. Quali sono i possibili scenariLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, perché gli Usa non attaccano l’Isola di Kharg. Quali sono i possibili scenari ... tg24.sky.it

Guerra Usa-Iran, Media: figlio di Khamenei eletto Guida Suprema. Dubai, a fuoco consolato americano: ipotesi drone iranianoGuerra Usa Iran. Medio Oriente in fiamme nel terzo giorno di conflitto che continua pericolosamente ad allargarsi. «Li stiamo massacrando ci abbiamo messo un'ora a eliminare ... ilmessaggero.it

La guerra in Iran fa salire i prezzi di energia e fertilizzanti, minaccia carenze alimentari nei Paesi poveri, destabilizza Stati fragili e rende più difficile alle banche centrali controllare l'inflazione nel mondo. https://l.euronews.com/NTzy - facebook.com facebook

Le Borse rimbalzano dopo le parole di Trump sulla fine della guerra. Giù il prezzo del petrolio x.com