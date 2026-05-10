Durante un evento presso il Club Napoli Villaricca, l’avvocato Pisani ha criticato pubblicamente le decisioni prese dall’Agenzia Italiana Arbitrale e dal sistema VAR, definendoli come strumenti che alterano l’esito delle partite di calcio. La discussione ha coinvolto numerosi tifosi e appassionati, che hanno espresso opinioni contrastanti sulla reale efficacia di queste tecnologie nel garantire l’imparzialità delle partite. La questione ha suscitato ampia attenzione tra i presenti.

Presso il Club Napoli Villaricca, si è svolto un incontro che ha acceso il dibattito tra tifosi e appassionati di calcio. Protagonista dell’evento l’avvocato Angelo Pisani, storico legale di Diego Armando Maradona, intervenuto insieme a Claudio Esclona e Manuel Parlato per parlare del libro “L’Avv di Dios”, opera dedicata al rapporto umano e professionale con il Pibe de Oro. Durante l’incontro, Pisani ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, soffermandosi in particolare sul sistema arbitrale e sull’utilizzo del VAR, con dichiarazioni destinate a far discutere. Nel corso del dibattito, l’avvocato napoletano ha utilizzato toni molto duri nei confronti dell’AIA e della gestione arbitrale italiana.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Club Napoli Villaricca, l’avv. Pisani attacca AIA e VAR: “Il nuovo pezzotto del calcio italiano”

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