Atalanta Napoli furia azzurra contro il Var Manna attacca | Questo non è calcio Imbarazzante e incommentabile! Facciamo la figura dei…

L’arbitro ha assegnato un rigore controverso durante Atalanta-Napoli, scatenando la reazione furiosa del club azzurro. Manna ha criticato duramente il VAR, definendolo “imbarazzante” e “incommentabile”, e ha sottolineato come questa decisione possa influenzare negativamente l’immagine del calcio. La squadra ha mostrato grande protesta sul campo, chiedendo maggiore chiarezza nelle valutazioni. La polemica si concentra sulla gestione delle decisioni arbitrali in una partita molto sentita.

Inter News 24 Atalanta Napoli, Manna attacca il Var e condivide tutta la furia del club azzurro: ecco le parole del dirigente. Il post-partita di Atalanta-Napoli è letteralmente esploso ai microfoni di DAZN, dove il Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna ha rilasciato dichiarazioni pesantissime sulla direzione di gara di Chiffi. Al centro della contestazione c’è il raddoppio negato alla squadra di Conte in apertura di ripresa, un episodio che secondo il dirigente ha cambiato volto al match: «Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol del 2-0, non c’è nessun contatto, nessun fallo, non capisco come faccia a fischiare». 🔗 Leggi su Internews24.com

“È una vergogna, questo non è calcio. Poi facciamo la figura dei cogli*ni”: la furia di Manna dopo Atalanta-NapoliManna critica aspramente l’arbitraggio durante Atalanta-Napoli, accusando l’arbitro Chiffi di aver fischiato un fallo inesistente senza consultare il VAR.

Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”Giovanni Manna critica un episodio durante Atalanta-Napoli, dopo che il secondo gol degli azzurri è stato annullato per un presunto fallo.

Manna a Dazn post Atalanta-Napoli: “Il gol annullato a Gutierrez è imbarazzante. Noi siamo buoni e cari ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro. Questo non è calci x.com