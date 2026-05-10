Nella notte, sette escursionisti sono rimasti isolati a causa della neve in una zona montuosa. I soccorritori sono intervenuti per raggiungerli e portarli in salvo. Durante le operazioni, è stato difficile individuarli nel buio totale e il segnale telefonico ha impedito una comunicazione immediata con i migranti. Le ricerche sono state condotte con l’uso di strumenti specifici e squadre specializzate.

? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a individuarli nel buio totale?. Perché il segnale telefonico ha impedito ogni comunicazione immediata?. Cosa ha spinto il gestore ad allertare i soccorsi così presto?. Quali pericoli hanno rallentato la marcia del gruppo tra la neve?.? In Breve Allarme scattato sabato 9 maggio alle ore 20:00 dal gestore del Rifugio Pussa.. Intervento coordinato tra stazione Valcellina del soccorso alpino e vigili del fuoco.. Gruppo individuato dall'elisoccorso a mezz'ora di cammino dal rifugio sul Monte Pramaggiore.. Assenza di segnale telefonico nel settore ha impedito contatti diretti con i sette modenesi.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Claut, 7 escursionisti isolati dalla neve: soccorso notturno per salvarli

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