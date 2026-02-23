Soccorso notturno sulla Maiella | 4 romani salvati tra neve e buio

Un intervento di soccorso notturno ha salvato quattro escursionisti romani bloccati sulla Maiella a causa di neve e oscurità. La causa è stata una deviazione dal percorso e la perdita di orientamento. Le squadre di soccorso alpino e l'Aeronautica hanno individuato e recuperato i dispersi, che erano rimasti intrappolati tra i crepacci. I soccorritori sono arrivati sul posto in breve tempo e hanno portato in salvo gli escursionisti.