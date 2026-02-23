Soccorso notturno sulla Maiella | 4 romani salvati tra neve e buio
Un intervento di soccorso notturno ha salvato quattro escursionisti romani bloccati sulla Maiella a causa di neve e oscurità. La causa è stata una deviazione dal percorso e la perdita di orientamento. Le squadre di soccorso alpino e l'Aeronautica hanno individuato e recuperato i dispersi, che erano rimasti intrappolati tra i crepacci. I soccorritori sono arrivati sul posto in breve tempo e hanno portato in salvo gli escursionisti.
Quattro escursionisti romani salvati sulla Maiella: l’intervento congiunto di soccorso alpino e Aeronautica. Quattro giovani romani tra i 23 e i 25 anni sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati al buio sulla Maiella, tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, durante un’escursione notturna. L’allarme è scattato intorno alle 22:30 di domenica sera, scatenando una complessa operazione di soccorso che ha all’opera il soccorso alpino e speleologico abruzzese e l’Aeronautica Militare. Uno dei ragazzi presentava un principio di congelamento agli arti inferiori, rendendo necessaria un’evacuazione rapida. 🔗 Leggi su Ameve.eu
