Due escursionisti sono rimasti bloccati sul Monte Sibilla a causa di neve residua lungo il sentiero, che ha reso difficile il passaggio. La loro situazione ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino, che è arrivato sul posto per aiutarli a scendere in sicurezza. L’incidente è avvenuto il primo maggio, in una giornata con condizioni di neve ancora diffusa in alcune aree del percorso.

Ascoli, 1 maggio 2026 – Paura per due escursionisti sul Monte Sibilla: sono rimasti bloccati a causa della presenza di neve residua lungo il percorso che rendeva il passaggio scivoloso. L'allarme è scattato intorno alle 13,20, quando la centrale operativa 112 ha segnalato la difficoltà dei due, impegnati sul classico itinerario estivo ma sorpresi da condizioni ancora invernali nei pressi dello “stradone”, in zona Casale Mazzaroni. L'intervento del Soccorso alpino e speleologico Marche è stato rapido: le squadre hanno raggiunto gli escursionisti, impossibilitati a proseguire in sicurezza a causa di due lingue di neve compatta che rendevano il passaggio scivoloso e pericoloso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Escursionisti bloccati sulla neve sul Monte Sibilla: arriva il Soccorso Alpino

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