Claudio Marenzi, presidente di Herno, azienda di abbigliamento fondata nel 1948 sul Lago Maggiore, ha affermato che a volte l’estetica di un’azienda può trovare un collegamento più elevato attraverso una collezione d’arte contemporanea. Nato nel 1962, Marenzi ha espresso questa convinzione in relazione alla relazione tra il mondo aziendale e il settore artistico. La sua visione suggerisce un legame tra il piacere di collezionare e l’estetica di un’impresa.

A VOLTE l’estetica di un’azienda trova una sponda più aulica in una collezione d’arte contemporanea. Ne è convinto Claudio Marenzi, classe 1962, presidente di Herno, luxury brand nato nel 1948 sul Lago Maggiore. La sua è una passione, scoperta da adolescente, che lo ha portato a studiare arte antica e moderna e a diventare un collezionista. Quando nel 2005 ha preso le redini dell’azienda fondata dal padre, le opere hanno cominciato a prendere la strada della sede di Lesa, oltre a quella di casa. A tu per tu con Claudio Marenzi, mecenate. Come mai ha deciso di “arredare” l’azienda con quadri & co? Dal 2005 passo qui circa 12 ore al giorno. Così ho portato alcune delle mie opere private.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Claudio Marenzi: se collezionare è un piacere

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