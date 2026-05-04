Durante un incontro pubblico, il leader della Lega ha commentato positivamente un’intervista rilasciata a febbraio a una testata di estrema destra statunitense, pubblicata solo recentemente. In risposta, l’ex ministro ha espresso soddisfazione per il riferimento da parte di un ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza dei rapporti tra i due paesi. La discussione ha attirato l’attenzione sulle relazioni internazionali e sui rapporti tra i leader politici.

“L’intervista l’ho fatta durante le Olimpiadi invernali a febbraio, però se il presidente della più grande democrazia al mondo rilancia delle tue riflessioni e delle tue proposte, sicuramente fa piacere“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti,Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a Milano, in merito alla sua intervista aBreitbartrilanciata dal presidente americano Donald Trump. Il tycoon ha infatti postato sul suo socialTruthil link al colloquio tra latestata di estrema destrae il leader della Lega,avvenuto a febbraioma pubblicato solamente ieri. In esso, Salvini elogia l’inquilino della Casa Bianca, ringraziandolo “per il suo coraggio e peril fondamento culturale che sta dando a un progetto economico e politico, perché è importante dare una base culturale, valoriale e ideale“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini arrossisce a Trump: “Se mi cita fa piacere, fondamentali i rapporti con Usa”

Salvini avverte Trump: Invasione in Iran è Terza Guerra Mondiale.

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