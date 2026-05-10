Claudia Potenza ha spiegato che il suo principale obiettivo è promuovere il valore della libertà, sottolineando come questa sia fondamentale per sviluppare un rapporto equilibrato tra madre e figli. Ha aggiunto che il suo lavoro si concentra sull’educare alla libertà, cercando di far comprendere l’importanza della presenza e del rispetto reciproco fin dai primi anni di vita, evitando di creare dipendenze o legami troppo vincolanti.

«Il tema su cui cerco di lavorare è la libertà. È credere nell’importanza della presenza per costruire il rapporto madre-figli, ma al tempo stesso riuscire da subito a vederli come individui a sé stanti e aiutarli a liberare il loro potenziale». L’attrice Claudia Potenza - fresca del successo nei panni di Ivana, l’amica di Verdone in Vita da Carlo 4 - è mamma di Gabriele, 15 anni, e Nina, 8 anni. Pugliese, classe 1981, con il marito avvocato Domenico Chiarello ha sempre considerato l’essere genitori «un trasporto e una responsabilità» e la famiglia un luogo disordinato, ma felice. Non una necessità, piuttosto uno spazio dove provare a migliorarsi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Claudia Potenza: «Il lavoro più difficile? Educare alla libertà, la via per rispettare gli altri»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leonardo DiCaprio: «A volte l’unico eroismo possibile è continuare ad andare avanti. Il mondo è sempre più polarizzato, ma alla fine la cosa più importante è prendersi cura gli uni degli altri»Insieme a Benicio del Toro, è tra i favoriti a finire la notte del 15 marzo con un Oscar tra le mani per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas...

Il no di Anthropic sull’IA. Sfida al Pentagono: "Rispettare la libertà" Trump su tutte le furieAnthropic sfida il Pentagono in nome dei "valori democratici" e delle "libertà" degli americani da rispettare.