Il no di Anthropic sull’IA Sfida al Pentagono | Rispettare la libertà Trump su tutte le furie

Anthropic ha espresso il suo rifiuto di collaborare con il Pentagono, sottolineando l’importanza di rispettare i valori democratici e le libertà degli americani. La posizione dell’azienda si inserisce in un confronto diretto con le richieste del governo statunitense riguardo allo sviluppo e all’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. Nel frattempo, l’ex presidente ha commentato la situazione con toni molto forti.

Anthropic sfida il Pentagono in nome dei "valori democratici" e delle "libertà" degli americani da rispettare. E Trump va su tutte le furie. In una mossa a sorpresa l'amministratore delegato Dario Amodei respinge la richiesta del Dipartimento della Difesa di usare il modello Claude senza restrizioni a scopi militari. "Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza" cedere alle richieste, ha detto nonostante l'ultimatum imposto alla società. Una chiusura che comunque non interrompe le trattative. Il Pentagono (nella foto il segretario alla Guerra, Pete Hegseth) insiste nel dialogo nella speranza di raggiungere un'intesa soddisfacente, ma è pronto anche a misure estreme.