Leonardo DiCaprio | A volte l’unico eroismo possibile è continuare ad andare avanti Il mondo è sempre più polarizzato ma alla fine la cosa più importante è prendersi cura gli uni degli altri

Il 15 marzo si svolge la cerimonia degli Oscar e tra i favoriti ci sono Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro, protagonisti del film “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. DiCaprio ha dichiarato che a volte l’unico eroismo possibile è continuare ad andare avanti, sottolineando l'importanza di prendersi cura degli altri in un mondo sempre più polarizzato.

Insieme a Benicio del Toro, è tra i favoriti a finire la notte del 15 marzo con un Oscar tra le mani per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio: «A volte l'unico eroismo possibile è continuare ad andare avanti. Il mondo è sempre più polarizzato, ma alla fine la cosa più importante è prendersi cura gli uni degli altri»