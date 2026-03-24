BARI – Serena Brancale ha annunciato “Al mio paese” (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy), il nuovo singolo che vede la partecipazione oltre che di Delia, anche di Levante, fuori ovunque venerdì 3 aprile. Non una semplice collaborazione, ma un incontro di talento e radici, tre artiste, musiciste e cantautrici che dimostrano ancora una volta quanto sappiano raccontare il mondo attraverso la loro potente e incredibile voce. Nella traccia Serena Brancale, con il suo groove magnetico, porta il calore e la forza della Puglia, mentre Levante e Delia mostrano le diverse anime siciliane, firmando strofe che sono istinto puro, identità, pelle. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Al mio paese”, nuovo singolo per Serena Brancale con Delia e Levante

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