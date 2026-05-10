Classifica Moto2 2026 | Gonzalez al comando Vietti quarto a -26.5

Nella classifica di Moto2 del 2026, Gonzalez guida la graduatoria con 79,5 punti, seguito da Guevara con 70 punti e Agius con 59. Vietti si trova al quarto posto con 53 punti, a 26,5 lunghezze dal primo. Altri piloti presenti nella top ten sono Alonso, Holgado e Ortola, con rispettivi punteggi di 48, 43 e 39. La classifica si aggiorna dopo le gare più recenti della stagione.

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1 GONZALEZ Manuel SPA 79.5 2 GUEVARA Izan SPA 70 3 AGIUS Senna AUS 594 VIETTI Celestino ITA 53 5 ALONSO David COL 48 6 HOLGADO Daniel SPA 43 7 ORTOLA Ivan SPA 39.5 8 MUÑOZ Daniel SPA 36 9 LOPEZ Alonso SPA 31.5 10 ESCRIG Alex SPA 30 11 VEIJER Collin NED 29.512 ARBOLINO Tony ITA 25.5 13 ROBERTS Joe USA 16 14 BALTUS Barry BEL 13 15 CANET Aron SPA 11.5 16 SALAC Filip CZE 10 17 ÖNCÜ Deniz TUR 8.5 18 HUERTAS Adrian SPA 8 19 SASAKI Ayumu JPN 7 20 GARCIA Sergio SPA 4 21 VD GOORBERGH Zonta NED 3 22 AJI Mario INA 3 23 RUEDA Jose Antonio SPA 1 24 FERRANDEZ Alberto SPA 0.5 25 FURUSATO Taiyo JPN 0 26 RAMIREZ Marcos SPA 027 LUNETTA Luca ITA 0 28 NAVARRO...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -26.5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -16.5Lo spagnolo Manuel Gonzalez è in vetta alla classifica del Mondiale Moto2 2026 dopo quattro gare: l’iberico è a quota 59. LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Veijer, Gonzalez e Agius si giocano la gara, Vietti punta il quarto postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. Contenuti e approfondimenti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Moto2: Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans. Gonzalez il più veloce; Sarà Guevara a scattare dalla pole nel GP di Francia; Moto2 | GP Francia 2026, FP1: Manu González si aggiudica le prime libere, 3° Vietti; Moto2 Le Mans: Manuel Gonzalez apre le danze in Francia, terzo Celestino Vietti.