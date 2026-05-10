Civitanova aggredisce un agente per entrare in casa della madre
A Civitanova, una donna ha tentato di entrare in casa della madre superando un divieto di avvicinamento e ha aggredito un agente intervenuto sul posto. La situazione è degenerata durante l’intervento delle forze dell’ordine, con l’aggressione fisica all’ispettore. Restano da chiarire i dettagli su come la donna sia riuscita a violare il divieto e le circostanze che hanno portato alla colluttazione.
? Punti chiave Come ha fatto la donna a superare il divieto di avvicinamento?. Perché l'intervento della polizia è degenerato in un'aggressione fisica?. Quali sono i precedenti della quarantenne che hanno allertato le autorità?. Cosa deciderà il tribunale di Macerata sul destino della donna?.? In Breve Tribunale di Macerata aveva imposto divieto di avvicinamento dieci giorni fa per maltrattamenti.. Sostituto procuratore Enrico Riccioni ha preso in carico la pratica giudiziaria.. Arresto disposto con trasferimento immediato presso il carcere femminile di Villa Fastiggi.. Udienza di convalida dell'arresto fissata per domani presso il tribunale di Macerata.🔗 Leggi su Ameve.eu
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