Civitanova aggredisce un agente per entrare in casa della madre

A Civitanova, una donna ha tentato di entrare in casa della madre superando un divieto di avvicinamento e ha aggredito un agente intervenuto sul posto. La situazione è degenerata durante l’intervento delle forze dell’ordine, con l’aggressione fisica all’ispettore. Restano da chiarire i dettagli su come la donna sia riuscita a violare il divieto e le circostanze che hanno portato alla colluttazione.

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