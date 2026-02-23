Tragedia a Civitanova | giovane aggredisce madre e si getta in mare

Un giovane di 20 anni di Pollenza ha causato la paura tra i residenti di Civitanova, aggredendo sua madre prima di gettarsi in mare. La famiglia aveva segnalato comportamenti inquietanti nei giorni precedenti. I soccorritori hanno trovato il suo corpo nel porto, dopo ore di ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco. La comunità si interroga sulle motivazioni dietro il gesto improvviso. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle autorità.

Un giovane di 20 anni, residente a Pollenza, è stato trovato morto nel porto di Civitanova. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo una notte di ricerche. Il giovane, R. M., aveva aggredito la madre venerdì sera nella loro abitazione prima di fuggire. La donna è ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per ricostruire i motivi dell’aggressione e della successiva fuga. La scena si è svolta in un porto blindato, dove i sommozzatori hanno lavorato senza sosta. Il corpo è stato trovato vicino a un motopontone, punto centrale delle ricerche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche (Macerata) il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il 20enne che aveva aggredito la madre a pugni nel corso di una lite - facebook.com facebook