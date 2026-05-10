Città cardioprotetta donato un defibrillatore alla Basilica Costantiniana della Magione
Un nuovo defibrillatore è stato consegnato alla Basilica Costantiniana della Magione, parte del progetto Città cardioprotetta promosso dal Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La donazione si inserisce nell’iniziativa volta a dotare di dispositivi salvavita le aree pubbliche della città. L’installazione si aggiunge ad altre già presenti, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in luoghi di grande affluenza.
Un altro defibrillatore è stato donato dal Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nell’ambito del progetto Città cardioprotetta. A beneficiarne stavolta è proprio la Basilica Costantiniana della Magione, a Palermo. “Il progetto nasce già molti anni fa, - spiega Antonio di Janni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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