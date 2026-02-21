Città cardioprotetta si amplia la rete Dae Azienda dona defibrillatore per via Tiziano

Un'azienda ha donato un defibrillatore alla via Tiziano, ampliando così la rete di dispositivi salvavita nel quartiere Giotto. La presenza di questo nuovo DAE permette di intervenire rapidamente in caso di emergenza, migliorando la sicurezza dei residenti. Con questa aggiunta, Arezzo rafforza il suo impegno a garantire interventi tempestivi in situazioni di rischio cardiovascolare. La nuova postazione sarà facilmente accessibile ai cittadini e alle forze dell’ordine.

Un nuovo defibrillatore arricchisce la rete dei dispositivi salvavita del quartiere Giotto, confermando Arezzo tra le città più cardioprotette d’Italia. Il Dae, donato dall’associazione PB73, è stato installato nel porticato coperto di via Tiziano, in una zona densamente abitata e frequentata da uffici, locali e attività commerciali. La collocazione, all’esterno del bar L’Isola dei Golosi, garantisce l’accessibilità sette giorni su sette h24, consentendo interventi tempestivi in caso di arresto cardiaco. All’inaugurazione erano presenti il direttore della centrale operativa 118 Simone Nocentini, la responsabile provinciale del progetto "Defibrillatori" Silvia Pancini e Thomas Tori, referente di Arezzo Cuore Scuola, che hanno ribadito quanto la rapidità dei primi minuti sia determinante in attesa dei soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

