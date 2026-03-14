Città cardioprotetta | nuovo defibrillatore

La città ha installato un nuovo defibrillatore, portando il totale di dispositivi presenti nel territorio provinciale a oltre 1.400. Questa aggiunta si inserisce in un piano di potenziamento delle risorse dedicate alla cardioprotezione. Il nuovo apparecchio si trova in una zona strategica e accessibile a tutti. La presenza di dispositivi di questo tipo è ora più capillare e diffusa nel territorio.

La città si conferma una delle realtà più attrezzate sul fronte della cardioprotezione. Con oltre 1.400 defibrillatori presenti sul territorio provinciale – di cui circa 1.300 censiti e registrati – la rete dei Dae rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Nel solo comune capoluogo i dispositivi sono circa 450 e la copertura risulta ormai capillare, tanto che non si registrano aree scoperte. L’ultimo tassello di questa rete è stato inaugurato giovedì pomeriggio al Mercato Coperto Campagna Amica di Arezzo, in via Mincio. Qui è stato installato un nuovo defibrillatore nell’ambito della prima edizione del corso di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) promosso da Coldiretti Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Città cardioprotetta: nuovo defibrillatore Articoli correlati Città cardioprotetta, si amplia la rete Dae. Azienda dona defibrillatore per via TizianoUn nuovo defibrillatore arricchisce la rete dei dispositivi salvavita del quartiere Giotto, confermando Arezzo tra le città più cardioprotette... Brindisi sempre più cardioprotetta: donato nuovo defibrillatore nel quartiere CappucciniBRINDISI - Il capoluogo di provincia compie un nuovo e importante passo verso l’obiettivo di diventare una città sempre più cardioprotetta. NUOVO DEFIBRILLATORE A LODI Approfondimenti e contenuti su Città cardioprotetta Temi più discussi: Bolzano sempre più cardioprotetta: nuovo defibrillatore in piazza Verdi; Città cardioprotetta: nuovo defibrillatore; Nuovo defibrillatore installato a Porto Recanati, città più cardioprotetta; Porto Recanati è cardioprotetta: inaugurato il nuovo defibrillatore all’ingresso del circolo Anni d’Argento. Città cardioprotetta, si amplia la rete Dae. Azienda dona defibrillatore per via TizianoUn nuovo defibrillatore arricchisce la rete dei dispositivi salvavita del quartiere Giotto, confermando Arezzo tra le città più cardioprotette ... msn.com Dono dell’associazione ‘Alberto Capone’. Città cardioprotetta: il defibrillatore in piazzaCon l’installazione di un defibrillatore in Piazza V. Veneto, ha avuto inizio il progetto Città cardioprotetta, promosso e coordinato dal comune di Vernole. portalecce.it VERNOLE Con l’installazione di un defibrillatore in Piazza V. Veneto, ha avuto inizio il progetto “Città cardioprotetta”, promosso e coordinato dal comune di Vernole. (di Riccardo Longo) - facebook.com facebook #Castellabate città cardioprotetta, firmato il protocollo con l’Associazione Nazionale GIEC x.com