Dopo la nascita di un figlio, molte donne incontrano difficoltà nel mantenere il proprio percorso professionale. Le lavoratrici che affrontano questa fase spesso si trovano ad affrontare ostacoli legati alla conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi. La questione riguarda soprattutto le lavoratrici considerata svantaggiate, che incontrano maggiori difficoltà nel riprendere o proseguire la loro attività lavorativa dopo il parto.

Il momento in cui nasce un figlio resta uno spartiacque nel percorso lavorativo delle donne. Lo raccontano i dati sul Benessere Equo e Sostenibile (Bes) 2025, che fotografano anche in Romagna il peso della penalizzazione che colpisce le donne dopo la nascita di un bambino e che si traduce in carriere più discontinue, salari più bassi e minori prospettive professionali. Nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini emergono differenze territoriali significative, ma un elemento comune resta evidente: la maternità continua ad ampliare il divario occupazionale tra uomini e donne. Prima della genitorialità, infatti, le differenze nella partecipazione al mercato del lavoro risultano minime; dopo la nascita del primo figlio, invece, i percorsi si separano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cisl "Dopo una nascita, lavoratrici svantaggiate"

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