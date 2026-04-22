Una nascita è sempre una nascita | ecco il pullo di avvoltoio grifone fratello di Sky VIDEO
Un nuovo esemplare di avvoltoio grifone è nato nel Parco Zoo di Falconara Marittima. Il pullo è stato recentemente visto nascere e si trova ora sotto la cura dei genitori, Daniel e Marta. La nascita è stata registrata e videoato all’interno della struttura, dove il piccolo crescerà nelle prossime settimane. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal parco, che si occupa del suo allevamento.
FALCONARA MARITTIMA - L'animale è venuto alla luce al Parco Zoo di Falconara Marittima. Il pullo crescerà all’interno dello zoo accudito dai genitori Daniel e Marta.Sky invece, suo fratello, si trova attualmente in Sardegna, dove è stato trasferito lo scorso ottobre nell’ambito del progetto.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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