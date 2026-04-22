Una nascita è sempre una nascita | ecco il pullo di avvoltoio grifone fratello di Sky VIDEO

Un nuovo esemplare di avvoltoio grifone è nato nel Parco Zoo di Falconara Marittima. Il pullo è stato recentemente visto nascere e si trova ora sotto la cura dei genitori, Daniel e Marta. La nascita è stata registrata e videoato all’interno della struttura, dove il piccolo crescerà nelle prossime settimane. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal parco, che si occupa del suo allevamento.