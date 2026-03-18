La CISL e NeXt Nuova Economia per Tutti hanno condotto una ricerca chiamata BESt Work Life 2026, che utilizza questionari strutturati per valutare il benessere organizzativo di lavoratrici e lavoratori. La ricerca si concentra sulla percezione delle condizioni di lavoro e sul livello di soddisfazione tra i dipendenti. Il risultato sarà pubblicato nei prossimi mesi e fornirà dati dettagliati sulla situazione attuale.

La CISL ha promosso, insieme a NeXt Nuova Economia per Tutti, una ricerca dal titolo BESt Work Life 2026, che attraverso la somministrazione di questionari strutturati, mira a valutare il benessere organizzativo vissuto dalle lavoratrici e dai lavoratori. Hanno risposto quasi 4500 lavoratrici e lavoratori iscritti alla CISL, di tutte le regioni italiane, appartenenti ad alcune Federazioni di categoria della CISL (Agroalimentare-FAI, Chimica-FEMCA, Costruzioni-FILCA, Metalmeccanica-FIM, Energia-FLAEI). Da una prima analisi dei dati risulta chiaro ed evidente che all'interno delle grandi transizioni che caratterizzano il nostro tempo, le persone vivono intensamente il lavoro anche nella dimensione relazionale e non solo tecnologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - BESt Work Life 2026, la ricerca di CISL e NeXt sul benessere organizzativo di lavoratrici e lavoratori

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